Агрохолдингу «Просторы» перешли активы «Инвесткома»

Агрохолдинг «Просторы» стал новым владельцем 99% долей в компании «Инвестком», которой принадлежат более десятка сельхоз компаний, включая производителя круп «Националь» и производителя мраморной говядины «Заречное»Агрохолдинг «Просторы» стал новым владельцем 99% долей в компании «Инвестком».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии