Агрохолдингу «Просторы» перешли активы «Инвесткома»

Агрохолдинг «Просторы» стал новым владельцем 99% долей в компании «Инвестком», которой принадлежат более десятка сельхоз компаний, включая производителя круп «Националь» и производителя мраморной говядины «Заречное»Агрохолдинг «Просторы» стал новым владельцем 99% долей в компании «Инвестком».