Netanyahu призывает Трампа усилить атаки США на Иран

Израиль стремится убедить США возобновить полномасштабные удары по Ирану. Премьер-министр Нетаньяху предлагает Трампу действовать решительно, ссылаясь на данные разведки о перемещении иранских центрифуг для обогащения урана.
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