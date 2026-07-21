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Царьград

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Netanyahu призывает Трампа усилить атаки США на Иран

Netanyahu призывает Трампа усилить атаки США на Иран

Израиль стремится убедить США возобновить полномасштабные удары по Ирану. Премьер-министр Нетаньяху предлагает Трампу действовать решительно, ссылаясь на данные разведки о перемещении иранских центрифуг для обогащения урана.

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