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Путин отметил роль Космических войск в спецоперации

Путин отметил роль Космических войск в спецоперации

Сегодня в России отмечается День Космических войск. Им исполнилось 69 лет. Это самый молодой род войск российской армии: датой основания считается 4 октября 1957 года - начало космической эры человечества.

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