Путин отметил роль Космических войск в спецоперации

Сегодня в России отмечается День Космических войск. Им исполнилось 69 лет. Это самый молодой род войск российской армии: датой основания считается 4 октября 1957 года - начало космической эры человечества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым