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Царьград

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"Что нам не даст дожить до счастливой старости": Кардиолог Прокофьев назвал число шагов в день для минимальной физической активности

"Что нам не даст дожить до счастливой старости": Кардиолог Прокофьев назвал число шагов в день для минимальной физической активности

Кардиолог Денис Прокофьев опроверг миф о том, что ежедневно человеку нужно проходить по 10 тысяч шагов.

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