"Мы — нация, которая умеет прощать". Эдуард Бояков заявил, что готов "протянуть руку" Ивану Урганту

Театральный режиссёр Эдуард Бояков в эфире шоу "Так сказать" на RuTube высказался о шоумене Иване Урганте и заявил, что народ ждёт его возвращения, а сам он готов "протянуть ему руку", несмотря на разногласия.
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