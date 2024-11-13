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Эшелоны скорых, оцепление СБУ - ФАБы превратили Харьков в морг: Элиту ВСУ много часов извлекают из-под завалов

Эшелоны скорых, оцепление СБУ - ФАБы превратили Харьков в морг: Элиту ВСУ много часов извлекают из-под завалов

Русская армия нанесла серию мощных ударов фугасными авиабомбами по Харьковской области минувшей ночью.

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Комментарии
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Виктор Шилин
Вот совсем не жалко. Они для меня умерли после кадров как они убивали наших пленных.
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17 час.
Сергей Трофимов
нужно как можно больше убивать этих укрофашистов смерть хохлам
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11 час.
Владимир Елкин
Смерть бандеровской мрази! Но, жаль, что там погибло и немало нормальных мужиков, силком одетых в форму бандой скоморохов зеленского! Увы! За что воюют солдаты армии зеленского?!
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9 час.

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