Эшелоны скорых, оцепление СБУ - ФАБы превратили Харьков в морг: Элиту ВСУ много часов извлекают из-под завалов

Русская армия нанесла серию мощных ударов фугасными авиабомбами по Харьковской области минувшей ночью.
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