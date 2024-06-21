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Начался прием заявок на участие в проекте "Московское метро"

Начался прием заявок на участие в проекте "Московское метро"

20 июня стартовал прием заявок на участие в московском проекте "Искусство в метро". Этот уникальный опыт позволяет художникам и скульпторам создавать свои произведения прямо на станциях столичной подземки.

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