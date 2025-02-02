МИД РФ призвал международные структуры осудить удар ВСУ по интернату в Судже

Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало ответственные правительства и профильные международные структуры решительно осудить удар Вооруженных сил Украины по интернату в городе Судже Курской области и публично дистанцироваться от киевских властей и их западных кураторов.
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