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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Премьер Великобритании Бернем выбрал Месси, а не Роналду, и Линекера, а не Кейна

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем сделал выбор между известными футболистами. –  Харри Кейн или  Гари Линекер ? – Линекер.

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