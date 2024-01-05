В Год молодежи в Архангельской области молодое поколение северян рассчитывает на Президента России

Молодые люди, пришедшие на пункты сбора подписей в поддержку Владимира Путина в качестве кандидата на пост главы государства на выборах в марте 2024 года, связывают с ним дальнейшее участие Президента России в вопросах, волнующих молодежь страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии