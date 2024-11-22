Сергей Черкас оценил переход Серебрякова и Галимова из СКА в «Авангард»

Для армейцев — это правильный шаг Экс-голкипер петербургского СКА Сергей Черкас поделился мнением о переходе голкипера Никиты Серебрякова и нападающего Эмиля Галимова из петербургского клуба в «Авангард».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии