Перед началом большого торга: Париж и Лондон готовятся отправить на Украину свои войска

Ведущее французское ежедневное издание праволиберальных взглядов Le Monde пишет о том, что, по мере того, как конфликт на Украине вступает в новую фазу эскалации, в европейских политических кругах вновь пошла дискуссия о целесообразности отправки на берега Днепра наземных войск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии