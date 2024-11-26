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  • Gennady Sokolovsky
    Причина их тупости в одном - у них всё "сделка". Они всегда про бабло. А мы - про жизнь. И все "дёргания" только п...Мы должны застави...
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Перед началом большого торга: Париж и Лондон готовятся отправить на Украину свои войска

Перед началом большого торга: Париж и Лондон готовятся отправить на Украину свои войска

Ведущее французское ежедневное издание праволиберальных взглядов Le Monde пишет о том, что, по мере того, как конфликт на Украине вступает в новую фазу эскалации, в европейских политических кругах вновь пошла дискуссия о целесообразности отправки на берега Днепра наземных войск.

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