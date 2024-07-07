Батареи с ИИ работают на 25% дольше обычных. И запасают больше энергии

Eatron Technologies и Syntiant разработали систему управления аккумулятором с ИИНа выставке The Battery Show Europe 2024 в Штутгарте компании Eatron Technologies и Syntiant представили свою новейшую разработку – систему управления аккумулятором на базе искусственного интеллекта, воплощенную в виде нейронного процессора Syntiant NDP120.