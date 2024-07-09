Собянин рассказал, как бизнесмены могут пройти в Москве бесплатное обучение

Предприниматели могут получить образовательную поддержку от города Государственное бюджетное учреждение “Малый бизнес Москвы” (МБМ) осуществляет обучение по разнообразным программам и проводит мероприятия продолжительностью от нескольких дней до нескольких месяцев.