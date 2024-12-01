Театр абсурда
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Театр абсурда

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Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении

Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении

Пока Запад толкает Турцию к созданию хаоса на Ближнем и Среднем Востоке, Россия должна укреплять свои позиции по всем направлениям.

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