Porsche построила внедорожный 911 для покорения вулкана

Спорткар Porsche 911, ставший культовой для марки моделью, ассоциируется в первую очередь с асфальтовыми дорогами и гоночными трассами, но в преддверие 60-летнего юбилея автомобиля немецкий автопроизводитель решил сделать необычный вариант купе.