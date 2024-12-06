Россияне не хотят участвовать в ПДС из-за отсутствия денег

66% россиян называют основным препятствием к вступлению в программу долгосрочных сбережений (ПДС) отсутствие на это свободных денег, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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