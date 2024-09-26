«Ошметки летели по головам» Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?

Многие жители Курской и Белгородской областей были вынуждены бежать из-за вторжения ВСУ в разные регионы России, оставив все хозяйство и домашних питомцев — не только собак и кошек, но и лошадей, кур, коров.
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