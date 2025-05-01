12 встреч, которые без преувеличений изменили все

Если кто-то думал, что судьбоносные встречи бывают только в кино — спешим опровергнуть это мнение. Истории пользователей сети доказывают: повлиять на человека или круто изменить его жизнь могут даже те встречи, на которых люди перекинулись лишь парой фраз.
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