Клингберг, Хэйс и Макдэвид – звезды дня в НХЛ

Клингберг, Хэйс и Макдэвид – звезды дня в НХЛ.  Первая звезда – защитник «Далласа» Джон Клингберг с 3 (2+1) очками в матче с «Монреалем» (4:3 ОТ).

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