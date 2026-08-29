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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кныжов о разнице игры в КХЛ и НХЛ: «Здесь больше передач, одов – так вижу со стороны тактики СКА. По скорости и принятию решений все практически то же самое»

Защитник СКА Николай Кныжов, игравший за «Сан-Хосе», поделился мнением касательно различий в игре в КХЛ и НХЛ .

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