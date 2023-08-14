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50 величайших канадских музыкантов всех времен - 5 заключение

50 величайших канадских музыкантов всех времен - 5 заключение

Этим выпуском концерт  величайших артистов в истории Великого Белого Севера в поп-музыки заканчивается , финал,  начало здесь ,  часть 2 здесь ,  часть 3 здесь ,  часть 4 здесь      10    Celine Dion   Немногие артистки так любимы в Канаде, как Селин Дион (Celine Dion), и на то есть веская причина: ее история превращения из нищенки в богачку (младшая из 14 детей из семьи рабочего класса в маленьком городке Квебек превращается в мировую суперзвезду) - это предмет мечтаний поп-музыки, а уважение и обожание, которые она получает во всем мире мир - это то, о чем канадцы заявляют с гордостью.

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