50 величайших канадских музыкантов всех времен - 5 заключение

Этим выпуском концерт величайших артистов в истории Великого Белого Севера в поп-музыки заканчивается , финал, начало здесь , часть 2 здесь , часть 3 здесь , часть 4 здесь 10 Celine Dion Немногие артистки так любимы в Канаде, как Селин Дион (Celine Dion), и на то есть веская причина: ее история превращения из нищенки в богачку (младшая из 14 детей из семьи рабочего класса в маленьком городке Квебек превращается в мировую суперзвезду) - это предмет мечтаний поп-музыки, а уважение и обожание, которые она получает во всем мире мир - это то, о чем канадцы заявляют с гордостью.