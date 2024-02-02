Огромный гараж на 150 авто с магазином хотят построить в нагорной части Барнаула

Объект на улице Нагорной рассмотрели на заседании градсовета города Проект гаража в Барнауле на улице Нагорной Гараж-стоянку для автомобилей с магазином "Мария-Ра" на первом этаже планируют построить в Барнауле по адресу улица Нагорная, 6а.