15 котят, которые из мелких комочков выросли в солидных котов

Все мы знаем выражение: «Как быстро растут чужие дети». Но, уверяем вас, чужие котодети растут еще быстрее! Владельцы котов всегда не против похвастаться своими питомцами, которых из маленьких пищащих комочков вырастили в гордых собой котов.