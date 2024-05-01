Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 котят, которые из мелких комочков выросли в солидных котов

15 котят, которые из мелких комочков выросли в солидных котов

Все мы знаем выражение: «Как быстро растут чужие дети». Но, уверяем вас, чужие котодети растут еще быстрее! Владельцы котов всегда не против похвастаться своими питомцами, которых из маленьких пищащих комочков вырастили в гордых собой котов.

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