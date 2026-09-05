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Новости Липецка

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Кинологи с собаками проверят избирательные участки в Липецкой области перед выборами

Кинологи с собаками проверят избирательные участки в Липецкой области перед выборами

В Липецкой области перед выборами в сентябре 2026 года все избирательные участки проверят кинологи с собаками и обеспечат круглосуточную охрану.

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