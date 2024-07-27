Ивлеева критикует церемонию открытия Олимпиады в Париже

26 июля в Париже открылись летние Олимпийские игры, однако не обошлось без инцидентов. Во время церемонии произошло несколько неприятных моментов: Олимпийский флаг был поднят вверх ногами, а также была допущена путаница с государственными флагами.
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