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Ивлеева критикует церемонию открытия Олимпиады в Париже

Ивлеева критикует церемонию открытия Олимпиады в Париже

26 июля в Париже открылись летние Олимпийские игры, однако не обошлось без инцидентов. Во время церемонии произошло несколько неприятных моментов: Олимпийский флаг был поднят вверх ногами, а также была допущена путаница с государственными флагами.

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