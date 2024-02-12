Стали известны детали подготовки интервью Путина Карлсону

«Ъ»: Карлсон просил Кремль об интервью с Путиным после увольнения из Fox News В администрации президента России обсуждали идею интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, когда американский журналист только уволился из Fox News и начал просить пресс-службу российского лидера о разговоре с ним.