Стали известны детали подготовки интервью Путина Карлсону

«Ъ»: Карлсон просил Кремль об интервью с Путиным после увольнения из Fox News В администрации президента России обсуждали идею интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, когда американский журналист только уволился из Fox News и начал просить пресс-службу российского лидера о разговоре с ним.
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