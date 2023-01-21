Военное обозрение

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Украинские спецслужбы пытаются вербовать сотрудников Запорожской АЭС по телефону

Украинские спецслужбы пытаются вербовать сотрудников Запорожской АЭС по телефону

Украинские спецслужбы совершенно в открытую пытаются вербовать персонал Запорожской атомной станции, используя каналы телефонной связи и мессенджеры.

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