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Экс-глава МИД Польши Чапутович: в Варшаве Байден объявил новую "холодную войну"

Экс-глава МИД Польши Чапутович: в Варшаве Байден объявил новую "холодную войну"

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович посчитал, что в выступлении президента США Джо Байдена в Варшаве звучало объявление новой "холодной войны", передает РИА "Новости", ссылаясь на интервью экс-министра изданию Rzeczpospolita.

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