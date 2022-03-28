Экс-глава МИД Польши Чапутович: в Варшаве Байден объявил новую "холодную войну"

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович посчитал, что в выступлении президента США Джо Байдена в Варшаве звучало объявление новой "холодной войны", передает РИА "Новости", ссылаясь на интервью экс-министра изданию Rzeczpospolita.