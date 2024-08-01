Приезжие нелегальные торговцы угрожают "Русской Общине" в Челябинске

ТК АгроХимПром Сжигать все эти лавки . они же обосут товар потом продают.

Александр Конкин "Отметим, что большие очереди к ним выстраиваются из пожилых людей, которые рублём поддерживают незаконных торговцев." - это цитата... А как быть пенсионерам если руководство городов продало рынки диаспорам и разогнали цены вскачь? Малый бизнес в торговле практически уничтожен Сахипзадовной и Правительством,,. что дальше..?