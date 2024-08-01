Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Приезжие нелегальные торговцы угрожают "Русской Общине" в Челябинске

Приезжие нелегальные торговцы угрожают "Русской Общине" в Челябинске

Инцидент в очереди за овощами, которые мигранты продают незаконно, случился в Ленинском районе. АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ Мигранты продают овощи без разрешительных документов и недовольны проверками.

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Комментарии
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ТК АгроХимПром
Сжигать все эти лавки . они же обосут товар потом продают.
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8 час.
Александр Конкин
&quot;Отметим, что большие очереди к ним выстраиваются из пожилых людей, которые рублём поддерживают незаконных торговцев.&quot; - это цитата... А как быть пенсионерам если руководство городов продало рынки диаспорам и разогнали цены вскачь? Малый бизнес в торговле практически уничтожен Сахипзадовной и Правительством,,. что дальше..?
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6 час.
Татьянка Яцук
Охренеть!!!!! Чья подпись стоит под этим соглашением с МОМ- Путина? Может он объяснит- с какой целью в ущерб суверенитету страны и россиянам это антинародное соглашение было подписано?... Правда он улыбается, радуясь приросту исламского населения, а нам-то что делать, как спасаться от диких рахмаджонов???
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5 час.

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