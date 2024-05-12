На годовщину войны, которая не началась

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лина любимцева

Ахмат-хаджи Кадыров принес МИР и ЧЕЧНЕ, И В РОССИЮ... Его заслуги в этом плане потрясающие. Решиться на переговоры в тогдашнем гадюшнике в Чечне, это нужно было быть очень МУДРЫМ и ОТВАЖНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ!! Я очень его уважаю и была потрясена, когда он погиб в результате террористического акта. СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВУ!!