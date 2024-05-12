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На годовщину войны, которая не началась

На годовщину войны, которая не началась

Двадцать лет назад во время празднования Дня Победы в городе Грозном прогремел страшный взрыв, погиб недавно избранный президент Чечни Ахмат-хаджи Кадыров.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Вечная память, а с англичанами, заварившими и оплатившими эту междоусобицу, мы рассчитаемся.
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2 час.
лл
лина любимцева
Ахмат-хаджи Кадыров принес МИР и ЧЕЧНЕ, И В РОССИЮ... Его заслуги в этом плане потрясающие. Решиться на переговоры в тогдашнем гадюшнике в Чечне, это нужно было быть очень МУДРЫМ и ОТВАЖНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ!!  Я очень его уважаю и была потрясена, когда он погиб в результате террористического акта. СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВУ!!
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1 час.

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