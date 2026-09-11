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Сравнительный анализ прочности вертикальных сварных швов методами разрушающего контроля

Сравнительный анализ прочности вертикальных сварных швов методами разрушающего контроля

Вертикальные сварные швы требуют высокой точности, поскольку любые ошибки в технике или выборе режима напрямую влияют на прочность соединения.

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