Ударит ли Путин по резиденции Зеленского «Орешником», офицер ВСУ выступил с неожиданным заявлением Юлия СоколоваВоеннослужащий ВСУ заявил, что половина украинцев испытает радость и облегчение, если Россия нанесет удар новейшей ракетой «Орешник» по резиденции Владимира Зеленского.