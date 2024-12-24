Ударит ли Путин по резиденции Зеленского «Орешником», офицер ВСУ выступил с неожиданным заявлением Юлия СоколоваВоеннослужащий ВСУ заявил, что половина украинцев испытает радость и облегчение, если Россия нанесет удар новейшей ракетой «Орешник» по резиденции Владимира Зеленского.
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