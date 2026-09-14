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Курские новости

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Возбуждено дело против украинского солдата за теракт в Курской области

Возбуждено дело против украинского солдата за теракт в Курской области

Украинский солдат Павел Фильцагин подозревается в террористическом акте: в октябре 2024 года он незаконно пересек границу России и участвовал в блокировании территории Курской области под вооруженным контролем.

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