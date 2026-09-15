Why Allie Hayes From Off Campus Looks So Familiar

If Allie Hayes from Off Campus looks familiar to you, there's a good reason: Mika Abdalla has been acting since childhood, with roles in several popular shows.
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