Медведчук: Украина уже потеряла свою государственность

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что действия Киева в последние годы привели к тому, что украинское государство уже практически перестало существовать.
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