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Путин: РФ и КНР намерены объединить научный и исследовательский потенциал

Путин: РФ и КНР намерены объединить научный и исследовательский потенциал

Россия и Китай будут углублять сотрудничество в сфере высоких технологий и инноваций, рассказал президент РФ Владимир Путин на открытии российско-китайского ЭКСПО и форума межрегионального сотрудничества.

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