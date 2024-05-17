Путин: РФ и КНР намерены объединить научный и исследовательский потенциал

Россия и Китай будут углублять сотрудничество в сфере высоких технологий и инноваций, рассказал президент РФ Владимир Путин на открытии российско-китайского ЭКСПО и форума межрегионального сотрудничества.
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