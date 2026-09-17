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РИА: топ-менеджер Disney, осужденный в РФ за мармелад с коноплей, оплатил штраф

РИА: топ-менеджер Disney, осужденный в РФ за мармелад с коноплей, оплатил штраф

Топ-менеджер компании Walt Disney Джугал Судхир Датерао, осужденный в России за контрабанду мармелада с коноплей, оплатил назначенный ему штраф в размере 30 тыс.

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