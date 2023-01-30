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Конти о переходе в «Локомотив»: «Готов внести свой вклад в общее дело»

Защитник Херман Конти прокомментировал свой переход в «Локомотив». «Я прибыл на сборы к команде, готов внести свой вклад в общее дело.

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