Конти о переходе в «Локомотив»: «Готов внести свой вклад в общее дело»

Защитник Херман Конти прокомментировал свой переход в «Локомотив». «Я прибыл на сборы к команде, готов внести свой вклад в общее дело.
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