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В 96 лет у рояля: Кто заботится об Александре Пахмутовой после ухода Николая Добронравова и как живет легенда

В 96 лет у рояля: Кто заботится об Александре Пахмутовой после ухода Николая Добронравова и как живет легенда

После ухода из жизни Николая Добронравова в сентябре 2023 года народная артистка СССР Александра Пахмутова столкнулась с тяжелейшим испытанием.

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