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Царьград

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Наступление Сырского началось. Первые результаты не заставили себя долго ждать

Обстановка на приграничных территориях Курской области значительно обострилась. Агентство Associated Press сообщает, что ВСУ деморализованы и чувствуют близость поражения.

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Комментарии
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Амара Карпова
Победа будет за нами💯👊🙏🇷🇺
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18 час.
СТ
Сергей Торопчин
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4 час.

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