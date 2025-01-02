🚂 Станция Шувакиш в пригороде Екатеринбурга Станцию реконструировали и через нее сейчас ходит «Уральский экспресс» по маршруту Екатеринбург-Шувакиш-Верхняя Пышма и обратно.
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🚂 Станция Шувакиш в пригороде Екатеринбурга Станцию реконструировали и через нее сейчас ходит «Уральский экспресс» по маршруту Екатеринбург-Шувакиш-Верхняя Пышма и обратно.
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