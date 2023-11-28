В Японии за 2022 финансовый год выявлено 548 случаев сокрытия криптодоходов

Национальное налоговое агентство Японии (NTA) представило отчет, по которому в финансовом году 2022 было запущено более 6 000 служебных расследований по вопросам, связанным с криптовалютами, и их владельцами.
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