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Исследователи нашли способ масштабирования ИИ без дополнительного обучени...

Исследователи нашли способ масштабирования ИИ без дополнительного обучени...

Исследователи нашли способ масштабирования ИИ без дополнительного обучения, но это не точноГруппа исследователей из Google и Калифорнийского университета в Беркли предложила новый метод масштабирования искусственного интеллекта (ИИ).

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