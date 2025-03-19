Исследователи нашли способ масштабирования ИИ без дополнительного обучени...

Исследователи нашли способ масштабирования ИИ без дополнительного обучения, но это не точноГруппа исследователей из Google и Калифорнийского университета в Беркли предложила новый метод масштабирования искусственного интеллекта (ИИ).
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