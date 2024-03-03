Валиева, Кондратюк, Медведева и Сотникова станут спикерами на молодежном фестивале. Камила представлена как «гордость нации»

Об этом сообщается на сайте Всемирного молодежного фестиваля, который проходит с 1 по 7 марта. Камила Валиева, Марк Кондратюк, Евгения Медведева и Аделина Сотникова вошли в список участников образовательного мероприятия в рамках марафона «Знание.
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