Валиева, Кондратюк, Медведева и Сотникова станут спикерами на молодежном фестивале. Камила представлена как «гордость нации»

Об этом сообщается на сайте Всемирного молодежного фестиваля, который проходит с 1 по 7 марта. Камила Валиева, Марк Кондратюк, Евгения Медведева и Аделина Сотникова вошли в список участников образовательного мероприятия в рамках марафона «Знание.