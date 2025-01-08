В Волгоградской области состоялось новогоднее представление с участием полицейских (кавалеристов) и специалистов-кинологов

В рамках проведения Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» на базе манежа кавалерийского взвода патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Волжскому состоялось новогоднее представление.
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