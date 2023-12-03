Стали известны сроки восстановления рынка "Темерник" в Ростове после крупного пожара 30 ноября

Ожидается, что все торговые ряды заработают в полную силу только ближе к весне.Полностью уничтоженные в результате пожара 30 ноября торговые павильоны на рынке "Темерник" будут восстановлены к весне 2024 года.
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