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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гран-при Китая-2025. Квалификация к спринту начнется в 10:30

В пятницу, 21 марта, в рамках второго этапа «Формулы-1» сезона-2025 – Гран-при Китая – состоится квалификация к спринту, которая определит стартовый порядок субботней мини-гонки.

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