Песков назвал условие для встречи Путина и Зеленского

МОСКВА, 28 мая, ФедералПресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским возможна, но только после достижения конкретных договоренностей между делегациями двух стран.