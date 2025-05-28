Песков назвал условие для встречи Путина и Зеленского

МОСКВА, 28 мая, ФедералПресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским возможна, но только после достижения конкретных договоренностей между делегациями двух стран.
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