VK объявила о новых функциях для VK Teams: расширенные возможности модерирования конференций и запись звонков

Компания «VK» объявила о запуске новых функций для коммуникационной платформы «VK Teams». Новый «суперприложение» позволит проводить вебинары более чем на 300 человек, модерировать и записывать звонки, обсуждать вопросы в чате встречи.
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